"Пари Сен Жермен" е супершампион на Европа

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ПСЖ е супершампион на Европа.

Френският тим, който през май спечели за втора поредна година Шампионската лига, триумфира над победителя в Лига Европа "Астън Вила" в спора за суперкупата на Стария континент. В Залцбург, Австрия, воденият от Луис Енрике тим надигра бирмингамци с 2:1.

Една от големите звезди на парижани Хвича Кварацхелия откри в 20-ата мин. 17-годишният мегаталант на английския тим Браян Маджо изравни в края на първата част. Дезире Дуе даде нов аванс на ПСЖ в 61-ата мин след асистенция на носителя на "Златната топка" Усман Дембеле.

С триумфа френският тим дублира суперкупата на Стария континент от миналата година. Преди 12 месеца "Пари СЖ" победи "Тотнъм" 4:3 след дузпи.