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Отказали да качат Радуканова на самолета

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Кристен Радуканова Снимка: facebook.com/kristy.radukanova/

Кристен Радуканова отпадна още в сериите на 200 метра на европейското по лека атлетика в Бирмингам.

Дебютантката на такъв шампионат даде време от 24,18 секунди, което бе единственото над 24 сек на дистанцията от 22 стартирали атлетки. Единствено Зала Истенич от Словения не се яви за своята серия.

Кристен обаче доста драматично стига до европейското. Първо открива, че паспортът ѝ е изтекъл, а във Великобритания вече не става с лична карта.

Тя тренира в Италия и авиокомпанията отказала да я качи на самолета за Бирмингам и трябвало да чака още 4 часа за следващия. Разбира се, багажа го няма. Късметът е, че екипът ѝ е в ръчния, а с нейната близка приятелка Александра Начева са един размер и тя я облякла. В крайна сметка сакът все пак дошъл до Англия

Кристен Радуканова Снимка: facebook.com/kristy.radukanova/

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