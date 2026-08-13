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“Левски” може да изравни свой рекорд в Европа отпреди над 20 г.

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Снимка: Георги Палейков

Под предводителството на Хулио Веласкес “Левски” може да изравни свой рекорд отпреди над 20 г.

През сезон 2005/2006 “сините” начело с най-успешния си треньор през този век Станимир Стоилов-Мъри начело отстраниха общо 4 противника. Във втория квалификационен кръг на турнира за купата на УЕФА бе преодолян словенският “Публикум”. В първия кръг на основната фаза “Левски” постигна един от големите си европейски успехи, елиминирайки “Оксер”.

Последва участие в груповата фаза по тогавашния модел. “Сините” биха “Динамо” (Букурещ) и “Олимпик” (Марсилия) и паднаха от ЦСКА (Москва) и “Хееренвеен”, за да продължат в елиминациите като втори в крайното класиране.

В 1/16-финалите бе прескочен “Армедия” от Словакия. Последва големият удар с изхвърлянето на италианския “Удинезе”. В 1/4-финалите “Левски” бе спрян от германския “Шалке 04”.

Сега при успех над АЕК в плейофа за Шампионската лига четата на Веласкес ще може да изравни това постижение, а и по-важното - да повтори влизането в Шампионската лига при доста по-трудни обстоятелства.

ЦСКА също има 4 отстранени противника в една кампания, но това е ковидната 2020/2021, когато дуелите бяха от по 1 мач. “Червените” се справиха със “Сайрънс” (Малта), “БАТЕ Борисов” (Блрс), “Торшавън” (Фар. о-ви) и “Базел” (Швейц), за да влязат в Лига Европа.

Снимка: Георги Палейков

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