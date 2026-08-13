"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Офанзивен халф минал през академиите на "Валенсия" и "Лудогорец" дойде в "Черноморец" и е пред подписване на договор с бургазлии.

28-годишният Ивайло Климентов, роден във Велинград за последно рита за изпадналия от елита "Добруджа", а преди това за дубъла на разградчани, "Витоша" Бистрица и ЦСКА 1948.

"Акулите", които от началото на сезона във втора лига имат една победа срещу "Берое" у дома и равни като гости на "Локомотив" (Г. Оряховица) и "Вихрен" ще опитат да атакуват елита. Климентов, който е атакуващ халф е осмият нов в селекцията на опитния треньор Иван Колев за настоящата кампания.

Следващото предизвикателство за "Черноморец" в четвъртия кръг е домакинство на втория тим на ЦСКА, който е с две победи и един равен досега.

Дербито е в понеделник от 18 часа на стадион "Лазур".