ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Плевен посрещна бронзовия медалист от Ме...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23379454 www.24chasa.bg

Григор Димитров в списък на успелите таланти

1712
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Григор Димитров

Григор Димитров бе оценен като талант с успешна кариера в един от специализираните сайтове за тенис. Оценките са за играчи, всеки от които преди е бил определян като дете чудо.

На първо място съвсем очаквано е Карлос Алкарас. Испанецът, който от доста време лекува контузия на ръката и според специалисти ще има нужда от психолог, за да не изпадне в депресия, е спечелил 7 титли от “Големият шлем” (има кариерен такъв - не в рамките на една календарна година) и 8 купи от “Мастърс 1000”.

Григор Димитров също направи много добра кариера. В началото бе определян като Малкия Федерер, а после стигна до №3 в света, спечели финалите на АТП през 2017 г. и редовно бе в топ 10”, пише Tennisuptodate. Като успешни са определени също Ришар Гаске и Гаел Монфис. В другата категория са Ник Кириос, Бърнард Томич, Ернестс Гулбис, Йежи Янович, Хьон Чун и Доналд Йънг.

Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)