Григор Димитров в списък на успелите таланти

Григор Димитров бе оценен като талант с успешна кариера в един от специализираните сайтове за тенис. Оценките са за играчи, всеки от които преди е бил определян като дете чудо.

На първо място съвсем очаквано е Карлос Алкарас. Испанецът, който от доста време лекува контузия на ръката и според специалисти ще има нужда от психолог, за да не изпадне в депресия, е спечелил 7 титли от “Големият шлем” (има кариерен такъв - не в рамките на една календарна година) и 8 купи от “Мастърс 1000”.

“Григор Димитров също направи много добра кариера. В началото бе определян като Малкия Федерер, а после стигна до №3 в света, спечели финалите на АТП през 2017 г. и редовно бе в топ 10”, пише Tennisuptodate. Като успешни са определени също Ришар Гаске и Гаел Монфис. В другата категория са Ник Кириос, Бърнард Томич, Ернестс Гулбис, Йежи Янович, Хьон Чун и Доналд Йънг.

