Енчо Керязов към младите: Вярвайте в себе си и не се страхувайте да предизвиквате собствените си възможности

Успехите идват с вяра в себе си, постоянство и смелост да приемаш предизвикателствата. В живота няма лесен и кратък път. Има труд, постоянство, дисциплина и много моменти, в които трябва да намериш сили да продължиш. Най-важното е да вярвате в себе си и да не се страхувате да предизвиквате собствените си възможности. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на официалното откриване на честванията за Международния ден на младежта - 12 август, в Созопол. По традиция всяка година Министерството на младежта и спорта отбелязва Международния ден на младежта, като популяризира тази дата чрез събития, насочени към младите хора в България, съобщава Министерство на младежта и спорта.

Министър Керязов се обърна към младите участници с призив да бъдат активни и да не се отказват, когато срещат трудности.

Програмата на събитието започна още в сутрешните часове със серия от игри и отборни предизвикателства под мотото „Предизвикай себе си!". Основната цел беше младите хора да излязат от зоната си на комфорт, да се забавляват заедно и да изграждат умения за работа в екип.

В рамките на събитиетосе проведе и дискусия на тема „Как се стига до върха?", в която участваха олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и легендата на българската спортна гимнастика Йордан Йовчев. Те споделиха своя опит и отговориха на въпроси на младите хора, свързани с мотивацията, преодоляването на трудностите и пътя към успеха.

В разговорите се включиха министър Керязов и министърт на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

„Всеки успех започва с една мечта, но мечтата сама по себе си не е достатъчна. Трябва да имаш смелостта да започнеш, характера да продължиш и хора до себе си, с които да споделиш трудните моменти. Искам младите хора да знаят, че възможностите са пред тях и че няма нищо лошо да се провалиш. Важното е да станеш и да опиташ отново", посочи министър Керязов.

Празничният ден завърши с музикално участие на Вениамин.