ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите спряха в сериите на 200 м кроул на европ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23380566 www.24chasa.bg

Европейското по маутинбайк спускане на Витоша се открива утре в 14,30 ч.

948
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане ще бъде открито утре, петък, 14 август в 14.30 ч. във финалната зона на писта Витошко лале в присъствието на зам.-кмета на София Георги Клисурски, организационния секретар на Фондация „София – европейска столица на спорта" Анатоли Илиев и др. До мястото на церемонията се стига с автомобил по пътя за х. Алеко с указано с табелка отклонение вляво няколко км преди хижата.

От утре до неделя столицата ни и планината Витоша ще бъдат домакин на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината, което събира над 300 от най-класните маутинбайкъри на планетата, представители на 26 държави.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)