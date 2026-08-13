Европейското по маутинбайк спускане на Витоша се открива утре в 14,30 ч.

Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане ще бъде открито утре, петък, 14 август в 14.30 ч. във финалната зона на писта Витошко лале в присъствието на зам.-кмета на София Георги Клисурски, организационния секретар на Фондация „София – европейска столица на спорта" Анатоли Илиев и др. До мястото на церемонията се стига с автомобил по пътя за х. Алеко с указано с табелка отклонение вляво няколко км преди хижата.

От утре до неделя столицата ни и планината Витоша ще бъдат домакин на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината, което събира над 300 от най-класните маутинбайкъри на планетата, представители на 26 държави.