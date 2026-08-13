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Българите спряха в сериите на 200 м кроул на европейското в Париж

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Петър Мицин и Васил Тушев

Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж.

Националният рекордьор Петър Мицин плува далеч от най-доброто си постижение и с 1,48,22 минути зае 37-о място в сериите.

Още двама българи, дебютанти на голямо първенство, плуваха в трета серия на дисциплината, но не успяха да се доближат до най-добрите си лични постижения на тази дистанция.

19-годишният Васил Тушев даде време 1,51,04 минути и завърши на 60-о място, докато 18-годишният Мирослав Терзиев финишира за 1,53,70, което му отреди 74-а позиция в крайното класиране.

Петър Мицин и Васил Тушев

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