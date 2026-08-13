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https://www.24chasa.bg/sport/article/23382156 www.24chasa.bg

Капитаните от Първа и Втора лига зададоха своите въпроси на Георги Иванов и Атанас Караиванов

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Снимка: АБФ

Асоциацията на българските футболисти проведе годишното събрание на капитаните на отборите от Първа и Втора професионална лига. От страна на АБФ в срещата участваха президентът Мила Христова, вицепрезидентът Димитър Илиев, генералният секретар Георги Бойчев и членовете на Управителния съвет Николай Христозов и Александър Дюлгеров.

В центъра на срещата бяха темите, които пряко засягат футболистите и тяхната професия - техните права и задължения, условията, в които упражняват професията си, новоподписаният Колективен трудов договор, както и актуални въпроси от българския футбол.

По-късно към капитаните се присъединиха президентът на БФС Георги Иванов, изпълнителният директор Андрей Петров, заместник-изпълнителният директор Добрин Гьонов и президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов.

Срещата продължи с открита дискусия, в която капитаните имаха възможност да говорят директно за проблемите и темите, които ги вълнуват, да зададат своите въпроси и да отправят конкретни предложения към ръководствата на БФС и Професионалната футболна лига.

Снимка: АБФ

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