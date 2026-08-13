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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23382209 www.24chasa.bg

Григор Димитров сред спасителите на историческа традиция

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Григор Димитров Снимка: Георги Луканов

Григор Димитров попадна в любопитен списък.

Все още не е ясно дали най-добрият български тенисист ще участва на US Open, но чисто на теория той може да се превърне в спасител на историческа традиция.

От първия турнир в “Големият шлем” - “Уимбълдън” през 1877 г., поне един играч, който изпълнява бекхенд с една ръка, е стигал до полуфиналите. От началото на тази година обаче това не се е случвало, а остана само откритото на САЩ.

Така при евентуална покана за турнира в Ню Йорк Димитров ще има шанс да запази традицията. Същото се отнася са Лоренцо Музети, Денис Шаповалов, Стефанос Циципас, Джовани Мпечи Перикар, Стан Вавринка, Душан Лайович и др.

На “Мастърс 1000” в Синсинати, където бе шампион през 2017 г., Григор трябва да играе в първия кръг със Себастиан Баес (Арж).

Григор Димитров Снимка: Георги Луканов

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