Александър Василев на 1/4-финал в Сърбия след отказване на Джордж Лазаров

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Тенисистът ни Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният Василев спечели първия сет с 6:1, след което другият българин Джордж Лазаров прекрати участието си в мача.

Поставеният под №7 в схемата Василев спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1 в първия сет.

За място на полуфиналите Василев ще играе срещу победителя от мача между руснаците Марат Шарипов, поставен под №4 в схемата, и Антон Аржанкин.

По-късно днес друг българин Александър Толев ще играе срещата си от втория кръг на сингъл срещу третия поставен Андрей Чепелев (Русия). 17-годишният Толев постигна вчера първата си победа в основната схема при мъжете на турнир от веригата на световната федерация World Tennis. Преди това Толев записа и три победи без загубен сет в квалификациите.

Също днес Александър Василев ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят за място на полуфиналите срещу Антон Аржанкин и Вардан Манукян (Русия).

Алекс Ганчев също ще играе на четвъртфиналите на двойки. 23-годишният българин и Саша Маес (Люксембург) ще се изправят срещу третите поставени Стефан Хайта (Румъния) и Душан Обрадович (Сърбия).