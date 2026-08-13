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Националният ни вратар смени Шотландия с Германия

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Димитър Митов Снимка: "Абърдийн"

Националният вратар на България Димитър Митов ще играе в Германия. Стражът премина от шотландския "Абърдийн" в "Санкт Паули". Новият тим на българина е част от Втора бундеслига, след като през миналия сезон изпадна от елита.

Според информациите двата клуба се споразумяха да запазят поверителността на подробностите по договора. Медиите в Шотландия обаче съобщиха, че "Абърдийн" ще получи 400 000 хиляди евро и бонуси за стража.

Митов може да се похвали, че до момента е прекарал цялата си кариера във Великобритания. Той се мести в школата на "Чарлтън" от "Чавдар" (Етрополе) още като юноша, а също така носи екипа и на "Кеймбидж Юнайтед". След това отива на север и играе за "Сейнт Джонсън", който пък го продава на "Абърдийн". При „доновете" той разгърна истинския си потенциал и имаше огромен принос за спечелената купа на Шотландия от тима през 2025-а година.

Димитър Митов Снимка: "Абърдийн"

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