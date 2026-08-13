Истинска лудост! Така може да бъде описан трансферният пазар в Турция това лято. За поредна година местните грандове подписаха с футболни звезди от най-висок калибър, а “перлата” в това отношение определено е легендарният Мохамед Салах (на снимката), който парафира контракт с Трабзонспор.

Останалите водещи клубове обаче не останаха по-назад, заявявайки твърдо амбициите си на трансферния пазар. Българските фенове отново очакват с интерес и представянето на Гьозтепе, воден от родния наставник Станимир Стоилов. През миналия сезон “Гьоз Гьоз” финишира на шесто място в крайното класиране на Суперлигата, само на две точки зад петия Истанбул Башакшехир.

Сезон 2026/2027 в Суперлигата започва утре с двубой между шампиона Галатасарай и новака Чорум, а прогнози за тази среща, както и за всички останали в турското първенство, се приемат в топ букмейкъра на България. Сайтът, който е добре познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, предлага множество възможности и буквално стотици пазари за отделните двубои.

Но какво се очаква от сезон 2026/2027 на Суперлигата и какво свършиха грандовете на летния трансферен пазар?

Бомбата на лятото - Мохамед Салах пристигна в Трабзон

Малцина очакваха, но Трабзонспор бе клубът, който осъществи най-шумния трансфер на лятото. Сякаш от нищото, “Черноморската буря”, както е наричан отборът от бреговете на Черно море, привлече един от най-великите футболисти на своето време - Мохамед Салах.

Легендата на Ливърпул подписа договор за две години, според който той ще получава възнаграждение в размер на почти 17 милиона евро годишно, но и това не е всичко. Египетският национал се договори за множество други бонуси, включително 20 процента от всяка продажба на продукти с неговия образ или име.

Мнозина очакваха Салах да премине в клуб от Саудитска Арабия, където би могъл да изкара и значително повече пари, но в крайна сметка крилото не пожела да се раздели напълно с европейския футбол. През миналия сезон Трабзон завърши на трето място в Суперлигата, което изпрати клуба в плейофната фаза на Лига Европа. А за Салах това е възможност да продължи да играе и в европейските клубни турнири.

Шампионът Галатасарай изненадващо “тих” на трансферния пазар, но готвещ голям трансфер

Галатасарай е доминиращият отбор в Суперлигата, като “Чимбом” спечели шампионската титла в последните четири сезона. Отборът на Окан Бюрук е толкова добре окомплектован, че няма и нужда от толкова много нови футболисти.

Това ясно се вижда от понижената активност на Галатасарай на летния трансферен прозорец. До този момент грандът от Истанбул привлече само двама нови играчи, като халфът на Бърнли Лесли Угочукву акостира край Босфора под наем, докато левият бранител на Маниса Юмут Ердем парафира постоянен договор с шампиона.

По всичко обаче изглежда, че Галатасарай не е приключил с трансферите. Стана ясно, че клубът е отправил оферта на стойност 45 милиона евро към Арсенал за бразилския национал Габриел Мартинели. На този етап не е ясно дали “топчиите” изобщо смятат да се разделят с нападателя, но това ясно говори за амбицията на истанбулци да осъществи поне един звезден трансфер до края на лятото.

Фенербахче развърза кесията и привлече половин нов отбор

Фенербахче е твърдо решен да сложи край на доминацията на Галатасарай, като за целта клубът инвестира почти 90 милиона евро на пазара. Грандът подсили значително атаката си, като най-скорошните новини идват от пристигането на белгийския таран Ромелу Лукаку. Нападателят на Наполи вече акостира в Истанбул, като предстои той да подпише контракта си.

Това обаче далеч не е всичко. Освен с Лукаку, Фенербахче усили атаката си с още двама футболисти - Мейсън Грийнууд от Олимпик Марсилия и Ведат Мурики от Майорка, като само за англичанина бяха пръснати почти 40 милиона евро. Междувременно “фенерите” направиха страхотен удар и в защита, привличайки нидерландския национал Нейтън Аке от Манчестър Сити.

Инвестициите на Бешикташ също заслужават внимание

Бешикташ също не остана по-назад, до момента инвестирайки над 65 милиона евро за нови футболисти. И тук имаме т.нар. “перла” на селекцията, като “черните орли” изненадващо привлякоха нападателя на Арсенал Леандро Тросар още през миналия месец. От 31-годишния белгиец се очаква да се превърне в един от новите лидери на тима, но най-скъпата покупка на Бешикташ бе друга - халфът на Бенфика Оркун Кьокджю, който се завърна в Турция срещу трансферна сума от 30 милиона евро.

Но говорейки за перли, новината от последните дни бе привличането на сръбския централен нападател Душан Влахович. 26-годишният голмайстор пристигна в Истанбул като свободен агент, след като договорът му с Ювентус изтече. И ако престоят на Влахович в Торино бе далеч от впечатляващ, то в турската Суперлига от него се очаква само едно - гол след гол.

В същото време “орлите” пръснаха още 8 милиона евро за младия бранител на Монако Касум Оуатара, докато вратарският пост бе подсилен с пристигащия от Байерн Мюнхен Александър Нюбел. Със свободен трансфер в Бешикташ пристигна и дефанзивният халф Салих Йозджан, който за последно бе собственост на Борусия Дортмунд.

Приказката на Мъри Стоилов в Гьозтепе продължава

Един български треньор успешно наложи името си в турския футбол, като това е Станимир Стоилов. Бившият наставник на Левски пое Гьозтепе във втората дивизия на Турция, като успешно вкара “Гьоз Гьоз” в Суперлигата. Нещо повече - Мъри утвърди тима си сред добрите, а през миналия сезон финишира в Топ 6.

Гьозтепе не разполага с финансовите ресурси на грандовете в Турция, но въпреки това отборът на Стоилов все пак бе подсилен с някои нови лица. От Бристол Сити в Гьозтепе дойде 23-годишният ирландски таран Синклеър Армстронг, който ще усили атаката. Същото ще стори и бразилският нападател Андре Енрике, който бе привлечен от гранда Гремио.

С “Гьоз Гьоз” подписаха още игралият под ръководството на Стоилов в Левски Ноа Сундберг и пристигналият от Бодрум Гьокденис Байракдар.

Българските легионери в турския футбол

Свикнали сме на присъствие на български футболисти в турския футбол.

През това лято към южната ни съседка се отправи халфът Илиан Илиев-младши, който парафира контракт с Истанбулспор. Илиев подписа договор с новия си тим като свободен агент, като за последно той защитаваше цветовете на ЦСКА.

А вече доста време в Турция се подвизава и бившият нападател на Левски и български национал Здравко Димитров. През това лято крилото подписа договор с втородивизионния Мардин 1969, а преди това той носеше екипите на Сакаряспор, Бодрум и Амедспор.

През пролетта в Гьозтепе на Станимир Стоилов се подвизава и друг български футболист - Филип Кръстев. Атакуващият полузащитник изигра 11 мача в Суперлигата, но се контузи тежко, поне на този етап преотстъпването му изтече и той се завърна в белгийския Ломел, който държи правата му. Не е ясно къде ще играе, когато се възстанови от тежката травма.

Букмейкър №1 у нас напомня, че спортните залози са само за пълнолетни и са насочени единствено към пълнолетни играчи, при това трябва да се правят само за удоволствие.