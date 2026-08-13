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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23383236 www.24chasa.bg

"Сити" отхвърли и оферта №2 на "Барса" за футболист №1 на световното

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Родри Снимка: Ройтерс

„Манчестър Сити" отхвърли и втората оферта на „Барселона" за полузащитника Родри, съобщава „Скай Спортс".

Каталунският клуб е повишил предложението си от 38,5 млн. на 55 млн. лири, но „гражданите" настояват за поне 60 млн. за испанеца.

30-годишният носител на „Златната топка" за 2024 г. има желание да премине в „Барселона".

Родри е част от „Манчестър Сити" от 2019 г., като е спечелил четири титли на Англия и Шампионската лига (част от требъл през сезон 2022/2023).

С националния отбор на Испания е европейски и световен шампион. Той бе обявен за футболист №1 на мондиал 2026.

Родри Снимка: Ройтерс

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