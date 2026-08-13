ЦСКА взима още един от “Локо” (Пловдив)

Трансферите по оста ЦСКА - “Локо” (Пд) през това лято ще продължават. След като “червените” привлякоха нападателя Жоел Цварц в началото на лятото, сега към тима на Христо Янев ще се присъедини и негов бивш съотборник от “Лаута”. Става дума за Каталин Иту. “Армейците” ще активиран откупната клауза на румънеца, която е няколкостотин хиляди евро и той ще се озове на “Армията”. По подобен начин ЦСКА взе и Цварц преди 2 месеца.

В същото време чистката в “червените” съвсем скоро ще започне. Няколко играчи ще бъдат махнати от тима, тъй като не влизат в плановете на Христо Янев. Първият, с когото “армейците” ще се разделят, е Кевин Додай. Албанецът, който е сочен за голям талант в страната си, така и не се вписа в отбора. Крилото ще бъде продадено в “Лехия” (Гданск). Поляците ще платят на ЦСКА около 650 хил. евро за правата на 20-годишния албанец. Българският тим ще запази дял от 20% от правата над Додай.

Очаква се до края на следващата седмица “армейците” да се разделят с поне още двама играчи.

