Капитанът на ПСЖ задмина Дани Алвес по купи, само Лео Меси е пред него

Светът не спира да говори за новия вундеркинд на Англия Браян Маджо, който счупи 2 рекорда по време на двубоя за суперкупата на Европа

Капитанът на “Пари Сен Жермен” Маркиньос влезе в историята на футбола. Бранителят на европейския шампион завоюва 40-ия си трофей с екипа на парижани - постижението, което нито един играч не е правил с клубен отбор. Бразилецът вдигна суперкупата на Европа, след като ПСЖ надви “Астън Вила” 2:1 в двубоя, който традиционно предхожда старта на европейските турнири.

Иначе трофеят за 32-годишния бразилец е под номер 44 в кариерата му. Така той изпревари на второто място по този показател в света своя сънародник Дани Алвеш, който се отказа от футбола. Пред Маркиньос е само легендата Лео Меси (47 трофея). Освен 40-те купи с ПСЖ, бразилецът има “Копа Либертадорес” с “Коринтианс” през 2012 г. А с националния отбор Маркиньос има злато от олимпийските игри в Рио през 2016 г., както и спечели “Копа Америка” 3 г. по-късно.

Защитникът е с най-дълъг страж в ПСЖ. Той е част от френския тим от 13 г. А договорът му е до 2028 г.

С екипа на парижани той триумфира 11 пъти във френското първенство. Толкова са отличията му и от суперкупата на страната. 8 пъти Маркиньос е печелил купата на Франция, а 6 - купата на лигата на страната. 5 са общо международните отличия на бразилеца с екипа на ПСЖ. По 2 пъти той е вдигал Шампионската лига (2025 и 2026 г.) и суперкупата на Европа. През миналия сезон тимът на бразилеца взе и Междуконтиненталната купа на ФИФА.

С темповете, с които се движи бранителят, нищо чудно в края на следващия сезон той да е застигнал лидера по отличия Лео Меси.

Иначе ПСЖ се превърна в 4-ия тим, който печели в 2 поредни сезона суперкупата на Европа. Преди френския тим това правят “Аякс” (1973 и 1974 г.), “Милан” (1989 и 1990 г.) и “Реал” (М) - 2016 и 2017 г.

Иначе целият свят лудна по новия вундеркинд на Англия - Браян Маджо. Футболистът на “Астън Вила” се превърна в най-младия футболист, бил част от двубоя за суперкупата на Европа. На едва 17 години и 212 дни англичанинът бе титуляр срещу ПСЖ. А на всичкото отгоре вкара гол на европейския първенец и така се превърна в най-младия, отбелязал попадение в турнира за суперкупата на УЕФА.

17-годишният Маджо нямаше право да играе до лятото за “Астън Вила”, въпреки че бе привлечен през зимата от френския “Мец”.

Младежът впечатлява с размерите си - висок е 193 см и има внушителна физика. Премина в “Астън Вила” през зимата от “Мец” срещу 10 млн. евро.

Маджо е част от английския национален отбор до 17 години и вече има 4 гола в 9 участия, като отбеляза в дебюта си срещу Венецуела. А в родината му вече го сравняват с Хари Кейн и вярват, че Маджо е човекът, който ще замени капитана на британците, когато нападателят реши да се оттегли от играта.