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https://www.24chasa.bg/sport/article/23384235 www.24chasa.bg

Емоционален сюрприз за италианската звезда на ЦСКА преди реванша с "Макаби"

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Давиде Таки със семейството си на Панчарево

Плеймейкърът на ЦСКА Стефано Сенси получи емоционален сюрприз преди реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу "Макаби" (Тел Авив) тази вечер в София ("червените" са с аванс от 3:0).

Специално от Италия на базата в Панчарево дойде първият треньор на Сенси във футбола - Давиде Таки, заедно със своето семейство, информираха от клуба.

"Понякога, колкото и далеч да стигнеш, никога не забравяш откъде си тръгнал.

В навечерието на важния реванш със специална изненада за Стефано Сенси на Панчарево пристигна неговият първи треньор - Давиде Таки, заедно със своето семейство.

Човекът, който е бил до Сенси в първите му футболни стъпки в Urbania Calcio, дойде от Италия, за да го изненада и да сподели с него един специален момент.

От Урбания до големия футбол. От първата тренировка до европейските стадиони.

А зад всяка голяма футболна история стоят хора, които никога не забравяш.

Вчера, на Панчарево, Стефано Сенси се срещна с един от тях.

От Урбания с любов, до ЦСКА", написаха от "червения" клуб в социалните мрежи.

Давиде Таки със семейството си на Панчарево

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