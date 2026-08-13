Емоционален сюрприз за италианската звезда на ЦСКА преди реванша с "Макаби"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Плеймейкърът на ЦСКА Стефано Сенси получи емоционален сюрприз преди реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу "Макаби" (Тел Авив) тази вечер в София ("червените" са с аванс от 3:0).

Специално от Италия на базата в Панчарево дойде първият треньор на Сенси във футбола - Давиде Таки, заедно със своето семейство, информираха от клуба.

"Понякога, колкото и далеч да стигнеш, никога не забравяш откъде си тръгнал.

В навечерието на важния реванш със специална изненада за Стефано Сенси на Панчарево пристигна неговият първи треньор - Давиде Таки, заедно със своето семейство.

Човекът, който е бил до Сенси в първите му футболни стъпки в Urbania Calcio, дойде от Италия, за да го изненада и да сподели с него един специален момент.

От Урбания до големия футбол. От първата тренировка до европейските стадиони.

А зад всяка голяма футболна история стоят хора, които никога не забравяш.

Вчера, на Панчарево, Стефано Сенси се срещна с един от тях.

От Урбания с любов, до ЦСКА", написаха от "червения" клуб в социалните мрежи.