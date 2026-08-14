“Левски” се готви за рекорд за изцяло продаден “Васил Левски”

Съперникът на "сините" в плейофа за Шампионската лига показа доста слабости в първия си мач за новия сезон

Феновете на “Левски” се готвят да поставят исторически рекорд за най-бързо изкупен “Васил Левски”. Само след няколко дни, във вторник, е най-важният мач за “сините” - първият двубой от плейофа за влизане в същинската фаза на Шампионската лига срещу АЕК (Атина). Очаквано еуфорията около срещата е огромна, тъй като българският тим има реален шанс за пробив в най-комерсиалния турнир. А и да не забравяме, че все пак за първи път от 17 г. “сините” са само на една крачка от най-комерсиалното състезание на УЕФА.

Привържениците на родния първенец нямат търпение пропуските за двубоя с гръцкия тим да бъде пуснати в свободна продажба. И едно е сигурно - ще свършат за отрицателно време - няколко часа. Нещо, което никога не се е случвало на "Васил Левски" в Европа. Отново ще станем свидетели на хора, които почти не са спали, а са чакали пред касите, за да се сдобият с пропуск.

Местата за “сините” на най-големия стадион у нас ще са малко над 35 хил. За последно “Левски” събра толкова публика в Европа преди 3 г., когато в плейофа за влизане в Лигата на конференциите гостува “Айнтрахт” (Франкфурт). Фенове на гръцкия тим в София също ще има, като по тази причина ще има буферна зона. Според информациите пък близо 1600 души ще могат да подкрепят “сините” в Атина на 26 август, когато е реваншът с АЕК.

Най-посетеният мач у нас в Европа на “сините” е преди 22 г. Тогава “Левски” играе с “Ливърпул”, а на “Васил Левски” присъстват малко над 42 хил. зрители.

Иначе съперникът на българския тим в плейофа за влизане в Шампионската лига започна със загуба новата кампания. АЕК падна от ОФИ (Крит) в спора за суперкупата на Гърция. Интересното е, че отборът от гръцкия остров 99,9% ще срещне ЦСКА в плейофа за влизане в Лига Европа следващата седмица. В редовното време срещата завърши 2:2. А при дузпите носителят на купата на южната ни съседка показа по-големи нерви и триумфира. С играта си обаче АЕК изобщо не убеди и със сигурност “Левски” не бива да бъде отписван. Факт е, че това е първи мач за сезона. Температурите на Крит, където се игра срещата, пък са адски високи. Но АЕК определено не е във върхова форма и е далеч от оптималната си кондиция.

Това отбелязаха и журналистите от Гърция, които написаха, че лампата за гранда от Атина трябва да е светнала яркочервено след загубата от ОФИ (Крит).