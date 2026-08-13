Братът на крал Чарлз III уважи европейското по лека атлетика

Братът на крал Чарлз III Едуард уважи европейското по лека атлетика в Бирмингам. Той пристигна със свитата си за сутрешната сесия на стадиона и бе посрещнат от президента на континенталната федерация Добромир Карамаринов и организаторите. Посещението предизвика лек хаос заради стриктния протокол при посещения на кралското семейство.

Едуард е най-малкото дете на покойната кралица Елизабет II. Той наследи титлата “дук на Единбург” от брат си Чарлз, който я носи за кратко време след смъртта на баща си принц Филип.

В Бирмингам се появи и шефът на световната лека атлетика сър Себастиан Коу и веднага свика заседание на съвета на централата. Има сериозен проблем с т.нар. върховни първенства още преди първото издание тази година. Договорът с Унгария бе за три издания с награден фонд от 10 милиона долара. Но след падането на Виктор Орбан от власт всичко се обърква и Коу вече е информиран, че за следващите две издания пари няма. И трябва да се търси нов домакин.

В момента световната атлетика е в изборен период, след като догодина изтича последният възможен мандат на Коу и преди световното в Пекин ще има избори за нов президент. До момента се говори за четири кандидатури, които все още не са обявени.

В доста комична ситуация изпадна легендата в скока на дължина Малтиадис Тентоглу. Оказа се, че си е забравил златния медал някъде на стадиона, а вече даваше интервюта. Така по една от гръцките телевизии прозвуча доста сочна псувня и атлетът се юрна да търси ценното парче метал. В крайна сметка отличието му било върнато от доброволец, който го намерил захвърлен на една от пейките.

Домакините на европейското са подложени на сериозна критика за полупразните трибуни на стадион “Александър” по време на първенството. А Великобритания прави невероятен шампионат, като започна с дубъл на 100 метра.

Причините са различни. Според някои са цените на билетите, като най-хубавите места са по 150 лири. Но от друга страна, семеен излиза 30 лири за 4 човека.

По-важната е, че стадионът е на доста неудобно място. Около него няма паркинги, а най-близките са на доста сериозно разстояние. От тях има шатъли, но билетът за тях е 25 лири, което си е доста сериозна сума. И може би най-важната причина е цената на престоя. На стадиона има всичко, но все едно си в ресторант с три звезди “Мишлен”. Една порция гирос върви 20 лири, а безалкохолно е малко под 10. И заради това хората просто не идват.

Въпреки това домакините твърдят, че в петък, събота и неделя, когато са най-многото финали, стадионът ще е пълен.