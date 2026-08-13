ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за реваншите от III кръг на квалификациит...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23385094 www.24chasa.bg

Никола Цолов с тест във Формула 1 още този месец?

1456
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Никола Цолов

Никола Цолов може да направи първия си тест с автомобил от Формула 1 още в края на този месец.

Според журналиста от Motorsport Якопо Рава българският пилот ще получи от “Рейсинг Булс” възможността да управлява модела VCARB 02 в Имола.

Лиъм Лоусън и Арвид Линдблат ще карат VCARB 03 в последния снимачен ден за отбора.

За Цолов предстои тест с “Рейсинг Булс”, но за участие в свободни тренировки трябва да премине специални тестове, за да свикне с автомобил отпреди няколко сезона. Нашият пилот на “Кампос рейсинг” води с 20 точки във Формула 2, а в момента е лятната пауза.

Никола Цолов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)