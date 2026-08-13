Никола Цолов с тест във Формула 1 още този месец?

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Никола Цолов може да направи първия си тест с автомобил от Формула 1 още в края на този месец.

Според журналиста от Motorsport Якопо Рава българският пилот ще получи от “Рейсинг Булс” възможността да управлява модела VCARB 02 в Имола.

Лиъм Лоусън и Арвид Линдблат ще карат VCARB 03 в последния снимачен ден за отбора.

За Цолов предстои тест с “Рейсинг Булс”, но за участие в свободни тренировки трябва да премине специални тестове, за да свикне с автомобил отпреди няколко сезона. Нашият пилот на “Кампос рейсинг” води с 20 точки във Формула 2, а в момента е лятната пауза.

