ЦСКА срещу "Макаби" в София, избира между 4,31 млн. евро и 3,17 млн. евро, гостите поведоха 1:0

Носителят на купата на България ЦСКА излиза срещу изпалския "Макаби" (Тел Авив) във втори мач от плейофа за Лига Европа.
"Червените" биха 3:0 при гостуването в първата среща, която се игра в грузинския град Батуми заради напрегната обстановка в Близкия изток.
В 8-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа, която германският съдия Даниел Шлагер отсъди за очевидна симулация на Варела при стълкновение в наказателното поле с Филип Гбамен. След намесата на VAR 11-метровият бе отменен.
Събитията обаче продължиха да се развиват шеметно и две минути по-късно Леандро Годой удари гредата зад израелския вратар Офек Мелика, а в 12-ата минута капитанът на гостите Дор Перец бе изпуснат от защитата на ЦСКА и отблизо прониза Лапоухов за 0:1.
Победителят влиза директно в групите на Лига Европа и ще получи минимум 4,31 млн. евро. Загубилият пък ще играе в Лигата на конференциите, където сигурните пари са 3,17 млн. евро.
Ако ЦСКА, както е по-логично, влезе в групите на Шампионската лига, там допълнителните пари се разпределят по следния начин:
Всяка победа: 450 000 евро.
Всяко равенство: 150 000 евро.
Допълнителен бонус за класиране: Завършването на позициите от 1-во до 8-о място носи още 600 000 евро, а от 9-о до 24-о място - 300 000 евро.
Стойностен стълб: Клубът ще вземе и допълнителен дял от т.нар. Value Pillar (който обединява парите от телевизионни права и 10-годишния европейски коефициент на отбора). Тази сума се изчислява окончателно след определянето на всички 36 участници.
Ето стартовите състави.
ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Йоанис Питас, Леандро Годой.
"Макаби": Офек Мелика, Тайрис Асанте, Мохамед Камара, Раз Шломо, Рой Ревиво, Исуф Сисоко, Идо Шахар, Дор Перец, Елио Варела, Естер Соклер, Ошер Давида.