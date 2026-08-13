ЦСКА срещу "Макаби" в София, избира между 4,31 млн. евро и 3,17 млн. евро, гостите поведоха 1:0

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Носителят на купата на България ЦСКА излиза срещу изпалския "Макаби" (Тел Авив) във втори мач от плейофа за Лига Европа.

"Червените" биха 3:0 при гостуването в първата среща, която се игра в грузинския град Батуми заради напрегната обстановка в Близкия изток.

В 8-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа, която германският съдия Даниел Шлагер отсъди за очевидна симулация на Варела при стълкновение в наказателното поле с Филип Гбамен. След намесата на VAR 11-метровият бе отменен.

Снимка: Георги Палейков

Събитията обаче продължиха да се развиват шеметно и две минути по-късно Леандро Годой удари гредата зад израелския вратар Офек Мелика, а в 12-ата минута капитанът на гостите Дор Перец бе изпуснат от защитата на ЦСКА и отблизо прониза Лапоухов за 0:1.

Христо Стоичков Снимка: Георги Палейков

Победителят влиза директно в групите на Лига Европа и ще получи минимум 4,31 млн. евро. Загубилият пък ще играе в Лигата на конференциите, където сигурните пари са 3,17 млн. евро.

Ако ЦСКА, както е по-логично, влезе в групите на Шампионската лига, там допълнителните пари се разпределят по следния начин:

Всяка победа: 450 000 евро.

Всяко равенство: 150 000 евро.

Допълнителен бонус за класиране: Завършването на позициите от 1-во до 8-о място носи още 600 000 евро, а от 9-о до 24-о място - 300 000 евро.

Стойностен стълб: Клубът ще вземе и допълнителен дял от т.нар. Value Pillar (който обединява парите от телевизионни права и 10-годишния европейски коефициент на отбора). Тази сума се изчислява окончателно след определянето на всички 36 участници.

Теодор Салпаров Снимка: Георги Палейков

Ето стартовите състави.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Йоанис Питас, Леандро Годой.

"Макаби": Офек Мелика, Тайрис Асанте, Мохамед Камара, Раз Шломо, Рой Ревиво, Исуф Сисоко, Идо Шахар, Дор Перец, Елио Варела, Естер Соклер, Ошер Давида.

Александър Везенков Снимка: Георги Палейков