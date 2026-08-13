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Тройният скок на европейското стартира с 35 минути закъснение, състезателки са в задръстване

Георги Банов

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Финалът на троен скок на европейското ще се забави с 35 минути след като автобус с атлетки е попаднал в задръстване. В него е и Габриела Петрова. Александра Начева е на стадиона. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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