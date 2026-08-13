Още 2 световни федерации върнаха Русия

Международната автомобилна федерация (ФИА) и Световната федерация по танцов спорт (УДСФ) свалиха ограниченията за участие на руски спортисти, съобщи агенция ТАСС, цитирана от БТА.

От 1 март 2022 година руските автомобилисти не бяха допускани до международни състезания заради началото на войната в Украйна, която продължава и до днес. През юли тази година обаче Международният олимпийски комитет гласува препоръка за връщането на руските атлети, която бе снета до всички международни федерации, членуващи в олимпийското движение. Част от тях не се съобразиха с това решение, но голям процент вече върнаха статута на руските спортисти. ФИА и УДСФ са поредните две такива федерации.

"ФИА сне всички ограничения за нашите спортисти", заяви пред ТАСС вицепрезидентът на Руската автомобилна федерация Виталий Петров.

"Спортистите с руски паспорти ще участват в състезанията на Световната федерация по танцов спорт както всички други спортисти", се казва в решението на Президиума на УДСФ.

До момента руските танцьори бяха допускани до състезания само като неутрални атлети. ФИА пък бе забранила изцяло участието на руски спортисти, което бе и една от причините един от водещите руски рали пилоти Николай Грязин да избере да се състезава за България.