Любо Ганев: Сигурен съм, че националките ще излязат от групата на европейското

Президентът на волейболната федерация Любомир Ганев говори при откритата тренировка в зала "Христо Ботев" на националките, на които предстои европейско от 21 август.

"Пожелах им преди всичко да са здрави, да играят една за друга, да си помагат, да слушат треньора и щаба му какви указания дават. Пожелах им да успеят да зарадват българите, защото ние като ръководство вярваме в тях, всички наши партньори, които са спонсори на волейбола и федерацията, вярват в тях - каквито реклами имаме на фланелките на мъжете, такива имаме и на жените.

И естествено нашето най-голямо богатство са феновете. Казах им, че не е лесно, тъй като в момента сме на 31-во място в ранкинга. Казах им, че ако искаме да се класираме за световното първенство следващата година, ще трябва да се изкачим поне с три-четири или пет места, за да може да сме 100 процента сигурни. Тъй като там се класират първите 32 отбора, но по три от всеки континент се класират тази година от континенталните първенства.

Което автоматично означава, че ако има три отбора от Африка, които са след нас в ранкинга, те ще бъдат класиране по право, световният шампион - станаха 16, плюс отборите на домакините - Канада и САЩ или 18. Така че остават 14 места за първите 14 отбора, които са в ранкинга и още не са се класирали.

Пожелах на момичетата да играят със сърце, да се раздават и ако може, да дръпнем няколко места напред. Нашата цел е да имаме възможност 2032-а да бъдем близко и около възможността да се класираме за олимпийските игри.

Това са състезателките, към тях ще бъдат и по-младите, които излизат от по-малките набори. Но, общо взето, те са войниците. За нас като федерация по волейбол нашите състезатели са най-големият актив, който притежаваме. Трябва да го използваме по най-добрия начин", каза Ганев.

"Казах, че искам да играят мач за мач, а каквото стане. Дори и да правим някакви планове предварително, всичко зависи от моментната форма, как ще играят състезателките, дали ще изпълняват треньорските указания, дали ще успеят да ги изпълнят или противникът няма да ти даде тази възможност, дали ще имаме и малко спортен шанс, което винаги го има във волейбола. Каквото направят.

Аз съм сигурен, че ще излезем от групите, а вече оттам нататък не мога да кажа. Но каквото и да направят, за нас ще остане целта след края на това европейско първенство, ако можем да бъдем на три-четири-пет места по-напред в ранкинга. Това за мен ще бъде голям успех", завърши Ганев.

В групата ни в Бърно са домакините Чехия, Сърбия, Украйна, Гърция и Австрия Първите 4 отбора от групата се класират за елиминационната фаза на турнира.