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Донеслият световната титла на Испания Торес ще играе за европейския шампион ПСЖ

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Феран Торес вкарва победния гол във финала на световното срещу Аржентина. Снимка: Ройтерс

Ръководството на "Барселона" е приело офертата на европейския клубен шампион ПСЖ за нападателя Феран Торес, съобщи италианският журналист Фабрицио Романо, който е с репутацията на един от най-добре осведомените.

Испанският национал, който това лято вкара победния гол във финала на световното първенство с Аржентина, ще премина при парижани срещу 50 милиона евро.

Договорът му ще бъде за 5 пет години, а сделката се очаква да бъде финализирана в рамките на следващите 48 часа.

26-годишният Торес има още година от договора си с "Барса".

Феран Торес вкарва победния гол във финала на световното срещу Аржентина. Снимка: Ройтерс

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