Донеслият световната титла на Испания Торес ще играе за европейския шампион ПСЖ

Ръководството на "Барселона" е приело офертата на европейския клубен шампион ПСЖ за нападателя Феран Торес, съобщи италианският журналист Фабрицио Романо, който е с репутацията на един от най-добре осведомените.
Испанският национал, който това лято вкара победния гол във финала на световното първенство с Аржентина, ще премина при парижани срещу 50 милиона евро.
Договорът му ще бъде за 5 пет години, а сделката се очаква да бъде финализирана в рамките на следващите 48 часа.
26-годишният Торес има още година от договора си с "Барса".