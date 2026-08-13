Донеслият световната титла на Испания Торес ще играе за европейския шампион ПСЖ

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Ръководството на "Барселона" е приело офертата на европейския клубен шампион ПСЖ за нападателя Феран Торес, съобщи италианският журналист Фабрицио Романо, който е с репутацията на един от най-добре осведомените.

Испанският национал, който това лято вкара победния гол във финала на световното първенство с Аржентина, ще премина при парижани срещу 50 милиона евро.

Договорът му ще бъде за 5 пет години, а сделката се очаква да бъде финализирана в рамките на следващите 48 часа.

26-годишният Торес има още година от договора си с "Барса".