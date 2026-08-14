Христо Янев след драмата: Поздравявам всички, които не спряха да подкрепят ЦСКА!

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след драмата със загубата 1:3 от "Макаби" (Тел Авив) в София, но отстраняването на израелския тим с общ резултат 4:3 и влизането в плейофа за Лига Европа (съперник ще е гръцкият ОФИ, Крит). Това означава, че "армейците" ще играят минимум в основната фаза на Лигата на конференциите.

"При всички положения в мен има положителни емоции. За нас това е голям успех. Вижте къде бяхме преди една година и къде ще бъдем сега. Поздравявам отбора, поздравявам клуба, както и всички, които не спряха да ни подкрепят. Поздравявам и собственика, с когото имахме една цел - да играем в Европа. Важното е, че продължихме напред.

Не успяхме да направим това, което направихме първия мач. "Макаби" ни надигра в много отношения, затрудни ни. Ние трупаме опит и трябва да видим какво трябва да подобрим за в бъдеще. Поздравявам всички, които обичат ЦСКА.

Досега не съм гледал ОФИ. Досега аз и щабът ми мислихме само за Макаби. Отстранихме два много стойностни отбора ("Карабах" от Азербайджан в предишния кръг с дузпи), с много по-голям опит от нашия. Сега искам да се порадваме на това, което направихме. Работихме цяла година, някои от нас и повече. Сега е време да се радваме, след това ще мислим за следващия мач от първенството с "Ботев" (Враца)", каза Янев.