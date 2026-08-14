Христо Стоичков: Важното е, че битката бе спечелена!

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков призна превъзходството на "Макаби" (Тел Авив), който победи "червените" с 3:1 в реванша от третия кръг на квалификациите в Лига Европа, но въпреки това българският тим бе този, който продължи напред с общ резултат 4:3..

"Видях една открита тренировка. Действително двата мача бяха съвсем различни, но важното е, че битката е спечелена. Това са турнирни битки и трябва да играеш на 100 процента. В първия мач играха уникално, в реванша не беше така. Противникът е класен отбор, но и смените на Христо Янев оказаха своето влияние. Не беше един от най-добрите мачове, но така е в турнирите битки - трябва да ги печелиш.

При 3:0 винаги имаш спокойствие, но то дойде малко прибързано. Дадохме много пространства в средата на терена. Те отваряха непрекъснато по крилата, което много ни затрудни. Сега трябва да си направим изводите, защото следващият мач ще бъде много труден.

В първия мач видяхме израстването. Не е лесно да спечелиш 3:0 навън. Но видяхме, че когато трябва да има повече зрялост, има още време за учене. В ЦСКА има уникални футболисти и им трябва време. Аз се радвам, че Стефано Сенси дава сигурност на отбора. Той е опитен футболисти. Той даде възможност на крайните защитници да се включват в атака", сподели Камата.