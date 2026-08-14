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Александър Везенков: От малък съм фен на ЦСКА!

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Александър Везенков получава фланелка на ЦСКА преди мача. Снимка: Георги Палейков

Най-добрият баскетболист на Европа Александър Везенков подкрепи лично ЦСКА в реванша от третия кръг на квалификациите за Лига Еворпа с "Макаби" (Тел Авив), изгубен с 1:3 в София. С общ резултат 4:3 обаче "червените" се класираха за плейофа, в който срещат ОФИ (Крит). Везенков също играе за гръцки отбор - "Олимпиакос".

"Най-важното е, че се ЦСКА се класира. "Макаби" е много добър отбор, отбор с традиции. В средата на август най-важното е, че се класираш напред и ще има мачове в София до края на годината поне. Като играч е много по-лесно да участваш в такъв мач. Като фен на трибуните времето просто не минава.

ЦСКА бе неубедителен, но важното е, че отборът продължава. Тук на Балканите обичаме да критикуваме.

Ако нямаме мач, ще дойда на откриването на стадион "Българска армия". От малък съм фен на ЦСКА. Говорихме си преди мача с Христо Стоичков. Той е легенда. Обичта към него от феновете е нещо, което няма нужда да се коментира", заяви баскетболната звезда на България.

Александър Везенков получава фланелка на ЦСКА преди мача. Снимка: Георги Палейков

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