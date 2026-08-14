България запази мястото си в елитната група на европейското по водна топка след победа над Чехия във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България победи Чехия с 14:13 (6:3, 1:4, 4:2, 3:4) в мач за разпределение на местата от 13-о до 16-о място на европейското първенство по водна топка до 20 години във Варна. С успеха "трикольорите" запазиха мястото си в елитната група.

Веселин Ганчев стана най-резултатен с 3 гола, а за Чехия Арсени Пашовски също завърши с 3 попадения.

През първата част Тимъти Трибил от Чехия и Ники Цветков от България получиха червени картони, а през последната и Ангел Георгиев.

В другата среща за класиране от 13-о до 16-о място Румъния надделя над Словения със 17:10 (3:2, 3:3, 3:2, 8:3).

Така след изиграването на тези две срещи е ясно, че Словения и Чехия отпадат от елитната група, а Румъния и България запазват местата си.