ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Методи Миразчийски: В някои случаи аблацията м...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23386104 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

960
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

9,00 ч Снукър Eurosport 1

10,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3

12,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 3

14,00 ч Голф MAX sport 2

14,30 ч Снукър Eurosport 1

14,35 ч Колоездене, Arctic Race Eurosport 2

16,30 ч Колоездене, обиколка на Чехия Eurosport 2

17,00 ч Голф MAX sport 2

18,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1

18,45 ч Футбол, „Фратрия" – „Берое" „Диема спорт"

19,30 ч Художествена гимнастика, СП във Франкфурт БНТ 1

19,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3

19,30 ч Футбол, „Холщайн" – „Санкт Паули" „Диема спорт" 3

19,30 ч Футбол, „Айнтрахт" (Бр) – „Бохум" „Нова спорт"

21,00 ч Голф Eurosport 2

21,15 ч Футбол, ЦСКА 1948 – „Черно море" „Диема спорт"

21,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1

21,30 ч Футбол, „Реал С" (Б) – „Кастейон" MAX sport 4

21,45 ч Футбол, „Монца" – „Авелино" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, „Сент Етиен" – „Клермон" „Нова спорт"

22,00 ч Футбол, „Уулвърхемптън" – „Блекбърн" „Диема спорт" 2

22,15 ч Футбол, „Беневенто" – „Фиорентина" MAX sport 2

0 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1

Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)