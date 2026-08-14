9,00 ч Снукър Eurosport 1
10,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3
12,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 3
14,00 ч Голф MAX sport 2
14,30 ч Снукър Eurosport 1
14,35 ч Колоездене, Arctic Race Eurosport 2
16,30 ч Колоездене, обиколка на Чехия Eurosport 2
17,00 ч Голф MAX sport 2
18,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1
18,45 ч Футбол, „Фратрия" – „Берое" „Диема спорт"
19,30 ч Художествена гимнастика, СП във Франкфурт БНТ 1
19,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3
19,30 ч Футбол, „Холщайн" – „Санкт Паули" „Диема спорт" 3
19,30 ч Футбол, „Айнтрахт" (Бр) – „Бохум" „Нова спорт"
21,00 ч Голф Eurosport 2
21,15 ч Футбол, ЦСКА 1948 – „Черно море" „Диема спорт"
21,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1
21,30 ч Футбол, „Реал С" (Б) – „Кастейон" MAX sport 4
21,45 ч Футбол, „Монца" – „Авелино" MAX sport 3
21,45 ч Футбол, „Сент Етиен" – „Клермон" „Нова спорт"
22,00 ч Футбол, „Уулвърхемптън" – „Блекбърн" „Диема спорт" 2
22,15 ч Футбол, „Беневенто" – „Фиорентина" MAX sport 2
0 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1