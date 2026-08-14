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Вратарят на България поискал веднага да стане “пират”

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Димитър Митов Снимка: "Санкт Паули"

Още когато моят агент ми се обади, вече бях много вдъхновен от възможността. И още от първия ден, когато разбрах, че “Санкт Паули” имат интерес, вече знаех, че искам да бъда тук.

Това обяви при представянето си в германския втородивизионен “Санкт Паули” националният вратар на България Димитър Митов. Клубът е емблематичен за немския футбол, а играчите му носят прозвището “пиратите”.

Причината е, че през 80-те години на миналия век привържениците на “Санкт Паули” започват да издигат по време на мачовете знаме с череп и пресечени кости като символ на бунтарския си дух и тяхната съпротива още оттогава срещу комерсиализацията на футбола.

Днес пиратското знаме е със статут на официален символ на клуба.

29-годишният Митов пристигна в Германия от шотландския “Абърдийн”. “Санкт Паули” плаща за българина 400 000 хиляди евро, а договорът му е за 3 години, или до юни 2029-а.

“Искам бързо да се интегрирам в отбора, да допринеса с опита си и да бъдем успешни в постигането на целите на клуба”, заяви Митов. А те са завръщане веднага в Бундеслигата, откъдето “пиратите” изпаднаха в края на миналия сезон.

Димитър Митов Снимка: "Санкт Паули"

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