ЦСКА взе румънец от "Локо" (Пд), прати албанец под наем в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристигна при „армейците" от "Локо" (Пловдив) и подписа договор за 3 години.

Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. В юношеските си години преминава през школите на "Академия Хаджи" и ЧФР "Клуж".

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на ЧФР "Клуж" през 2019 година. Впоследствие носи още екипите на "Динамо" (Букурещ), "Политехника" (Яш) и "Крумовград".

През лятото на 2025 година Иту преминава в "Локомотив" (Пловдив), където записва 40 официални двубоя. В тях отбелязва 8 гола и се отчита с 9 асистенции.

Румънският полузащитник има и 7 мача за националния отбор на своята родина до 21 години. С екипа на ЧФР "Клуж" Иту печели четири шампионски титли на Румъния, както и една Суперкупа на страната.

В същото време ЦСКА прати крилото Кевин Додай под наем в полския втородивизионен "Лехия" (Гданск) до края на сезона.

Двата клуба постигнаха договорка за преотстъпването на албанския футболист, който се присъедини към армейския тим през лятото на миналата година.

"ЦСКА желае успех на Кевин Додай през новата кампания", заявиха от "червения" клуб.