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И Нова Зеландия застана срещу Инфантино

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Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Нова Зеландия стана поредната страна, която оттегли подкрепата си за настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино.

Причината - неосъществените към момента планове на швейцареца да продаде част от търговските права на турнирите на световните първенства на частни инвеститори.

"Футболната федерация на Нова Зеландия съобщава, че оттегля подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за президентските избори на конгреса през 2027", се казва в позиция на организацията.

От нея поискаха също независимо разследване на стъпките, които са били предприети, за да се развие този проект на ФИФА.

Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

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