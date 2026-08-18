Александра Миланова: Готвим се за приятна изненада на Евроволей, падението в Лигата на нациите ни е обеца

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На 25 г. Александра Миланова е сред основните фигури в женския национален отбор на България по волейбол. Националката, която играе на поста посрещач, даде интервю за "24 часа" преди Евроволей 2026.

- Здравей, Алекс. Готови ли сте за европейското първенство и предстоящия първи мач с Украйна?

- Да, подготовката тече доста енергично, готвим се, надявам се да се представим добре и се надявам да отидем там подготвени.

- Може ли разочарованието от Волейболната лига на нациите да се превърне в урок и да направите приятна изненада, когато никой не го очаква от вас?

- Силно се надявам и по-скоро съм склонна да кажа „да". Това е като обеца на ухото за нас, но в спорта е така – понякога има падения, понякога си на върха, но това не трябва да те отчайва по никакъв начин.

- А вие очаквате ли го? Вярвате ли си?

- Според мен лично, както мисля, че е и мнението на целия отбор, подготовката върви доста добре, мисля, че тренировъчният процес върви доста по-добре, отколкото преди, и аз силно вярвам, надявам се и останалите да вярват.

- С оглед на новосформирания състав успяхте ли да се сработите?

- Има нови попълнения, но не е като да не сме играли преди заедно, така че мисля, че сработката не е толкова трудна. По-скоро по-трудно е тактически да спазим указанията, които треньорът изисква.

- За какво си говорите сега в отбора? Какви са целите ви? И какви са възможностите ви?

- За цели по-скоро не искам да говоря, като къде да стигнем, кого да победим, или нещо от сорта. По-скоро искаме да играем добър волейбол, да покажем това, което наистина можем, и да нямаме спадове в играта, да покажем постоянство.

- Какво мислиш, че ви отличава като отбор?

- Ние сме доста млад отбор, но това, което ни отличава, мисля, че е... Доста интересен въпрос, между другото, досега никой не ми е задавал такъв въпрос. Може би самата мотивация, защото всяка държава има различен манталитет и при нас българите знаем, че колкото и да боли, колкото и да е трудно, никога не се предаваме и мисля, че това е, което ни различава от другите отбори.

- Какво ще кажеш за съперниците ви на европейското?

- О, на европейското слаби отбори няма, мисля, че има отбори, които са на нашето ниво и преодолими.

- А за какво мечтаеш самата ти?

- Аз лично мечтая за финал на Шампионска лига и, дай Боже, класиране за Олимпийски игри.

