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https://www.24chasa.bg/sport/article/23387411 www.24chasa.bg

Продава се шампион на Англия

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Шампионът на Англия за 2016 г. "Лестър" се продава от тайландския си собственик - групировката King Power. Тя го закупи преди 16 години, съобщават на Острова.

Собственикът Айават Сривадханапрабха, който пое клуба след смъртта на баща си Вихай при катастрофа с хеликоптер, се разделя с него заради финансови затруднения. Поради същата причина се продава и белгийският „Льовен".

Активите на "Лестър", който сега е в трета дивизия (Лига 1), се оценяват на 234 милиона евро. Бюджетът на „лисиците" за 2026 г. е 113,5 милиона евро, без да се отчитат загубите.

„Лестър" е предложен на американска банка с акцент върху славната му история и потенциала за бърза промоция.

Тимът изпадна последователно от Висшата лига и Чемпиъншип.

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