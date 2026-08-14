Празнуват 45 г. от световен рекорд на търновска копиехвъргачка - 71.88 м

Със златна перпера от кмета на Велико Търново и Старопрестолна грамота ще бъде отличена змс Антоанета Селенска по случай 45 години от световния рекорд на копие, поставен от нея.

Със специални плакети ще бъдат наградени личности и институции с принос за успехите на почетната гражданка на Велико Търново като спортист, треньор и преподавател. Церемонията ще е на 15 август /събота/ по време на паузата между полувремената на футболната среща между отборите на „Етър ВТ" и „Рилски спортист" /Самоков/, която започва от 19 часа, казаха организаторите.

Точно на 15 август се навършват 45 години от световния рекорд в дисциплината хвърляне на копие, поставен от Антоанета Тодорова- Селенска. Постижението през 1981 г. е по време на състезания по лека атлетика за Европейската купа, проведени в Загреб.

Родената на 8 юни 1963 година в село Самоводене състезателка, изпраща копието на 71,88 м и поставя нов световен рекорд за жени. Седмица след това на 22 август в Утрехт /Нидерландия/ става европейска шампионка за девойки с 64.14 м. Следва нов триумф на 6 септември в Рим, където печели Световната купа отново с резултат над 70 метра – 70.08. 1981 година е най- успешната в кариерата на голямата великотърновка. От 12 състезания тя не печели само едно.

Първият голям международен успех на Селенска е през юни 1980 година в София, когато става балканска шампионка. Участва на Олимпийските игри в Москва, където заема 10-о място на финала с 60.66 м.

В края на 1981 г. за постиженията си е определена за Спортист №1 на Балканския полуостров, Спортист №2 на България и Спортист №6 в света. Тони е и първият спортист, удостоен със званието "Почетен гражданин на Велико Търново" едва на 18-годишна възраст.

В богатата си спортна кариера Антоанета Тодорова- Селенска е участвала на три олимпиади– Москва 1980 г., Сеул 1988 г. и Барселона 1992 г. Многократна републиканска шампионка, победителка в редица национални и международни състезания. Като треньор е изградила национални шампиони. Дългогодишна преподавателка в Старопрестолната гимназия по икономика. Селенска е първата спортистка, избрана за Почетен гражданин на Велико Търново.

Тържества по повод годишнината от световния рекорд ще има и в родното й село Самоводене. Кметството организира спортен празник на стадиона. Предвидено е официалното представяне на новия мъжки футболен клуб - ФК „Стрела", на който световната рекордьорка е поканенена да стане кръстница.