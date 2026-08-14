На 78 г. почина легендарен вратар на "Астън Вила", носител на купата на европейските шампиони

Легендата на "Астън Вила" Джими Римър почина на 78-години.

Клубът потвърди кончината на вратаря, който спечели две Купи на европейските шампиони през кариерата си, в изявление в социалните мрежи.

„Астън Вила" е дълбоко натъжен да научи за кончината на носителя на Купата на европейските шампиони Джими Римър, който почина на 78-годишна възраст. Мислите на всички в клуба са със семейството и приятелите на Джими в този невероятно труден момент", ​​се казва в изявлението.

Римър беше описан като „един от най-добрите вратари на своето поколение" от "Вила". Той започна финала за купата на европейските шампиони през 1982 г., в който „виланите" триумфираха сензационно над "Байерн" (Мюнхен).

Има 287 участия за Вила, като започна кариерата си в "Манчестър Юнайтед", преди да прекара три години в "Арсенал".

Изявлението продължава: „Римър беше един от най-добрите вратари на своето поколение и може би един от най-нещастните, когато ставаше дума за големи мачове." Въпреки че спечели два медала за купата на европейските шампиони, не беше на терена в края на нито един от финалите.

Той е на пейката на "Уембли" през 1968 г., когато "Манчестър Юнайтед" победи "Бенфика" с 4:1, и играе само девет минути за "Вила" срещу "Байерн" през 1982 г., преди контузия на врата да го принуди да бъде заменен от Найджъл Спинк в Ротердам.

Римър плаче в съблекалнята, докато получава помощ от клубния лекар Дейвид Таргет, въпреки че се връща на скамейката навреме, за да стане свидетел на победния гол на Питър Уит и да се присъедини към празненствата след мача.

Той е един от само петимата играчи на "Вила", които фигурират в титулярния състав във всичките девет мача за купата на европейските шампиони през този сезон, както и е един от седемте неизменно присъстващи в кампанията за спечелване на титлата в Англия през 1980-1981 г.

Момчето от Ланкашир започна кариерата си в "Манчестър Юнайтед", докато е още в училище, едва на 15 години, преди да стане професионалист само две години по-късно.

Вратарят беше предимно №2 на този пост в избора на треньорите по време на 11-годишния си престой на „Олд Трафорд" и е резерва при първата победа на "Юнайтед" в КЕШ преди 58 години.

Кариерата му после го отвежда в "Арсенал", където най-накрая ще бъде повишен в №1 през втория си сезон в клуба.

Римър печели единствения си мач за Англия, докато е на Хайбъри, и печели наградата за играч на годината на клуба през 1975 г.

След това прави прави име във "Вила", преди да завърши кариерата си в "Суонси".