Росица Денчева разгроми украинка за 1/2-финал в Куршумлийска Баня

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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева разгроми с 6:2, 6:0 шестата поставена в схемата и №259 в световната ранглиста Катерина Заватска (Украйна) само за 69 минути игра.

За място на финала Денчева ще играе срещу победителката от мача между петата поставена Даря Астахова (Русия) и Луна Вуйович (Сърбия).

По-късно днес Денчева ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Варвара Паншина (Русия) ще се изправят за място на финала срещу водачките в схемата Ирина Мария Бара (Румъния) и Жибек Куламбаева (Казахстан).