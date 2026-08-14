Зверев ще играе пак за Германия

Световният №3 в тениса Александър Зверев направи изненадващо се завръща в отбора на Германия за купа "Дейвис" за втория квалификационен кръг. Шампионът от "Ролан Гарос" е част от тима на капитана Михаел Колман, който бе обявен за мача срещу Хърватия на 19 - 20 септември. В случай на победа Германия ще се класира за финалната осмица, която ще се проведе в италианския град Болоня.

Не се очакваше Зверев да бъде извикан, тъй като двубоят е непосредствено след откритото първенство на САЩ. Финалът в Ню Йорк е на 13 септември.