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"Левски": Метрото ще работи до 1 часа след полунощ заради мача с АЕК

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Снимка: "Левски"

От "Левски" обявиха, че в деня на домакинския мач с АЕК (Атина) от плейофа за Шампионската лига (на 18 август, вторник, от 22 часа) столичното метро ще работи до 1 часа след полунощ.

"Левскари, изключително сме радостни да изречем следните думи: Имаме си метро!

Днес в 12:00 часа бе открита третата линия на метрото. Новите метростанции са „Стадион Георги Аспарухов", „Бесарабия" и „Ген. Владимир Вазов". Това означава, че вече достъпът до нашия дом ще бъде още по-бърз и лесен.

ПФК "Левски" изразява своята благодарност на Столична община за работата, която бе свършена. Вярваме, че новата метростанция ще облекчи всички живущи в района, както и всички привърженици на "Левски", които посещават мачове на любимия тим.

Също така искаме да ви информираме, че в деня на мача с АЕК (18.08.) столичното метро ще работи с удължено работно време - до 1,00 часа през нощта", написаха от клуба.

Снимка: "Левски"

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