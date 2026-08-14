Италианският герой на ЦСКА: Преодоляхме трудното изпитание като истински отбор

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Италианският ас на ЦСКА Стефано Сенси излезе с публикация в социалните мрежи след елиминирането на "Макаби" (Тел Авив) в третия квалификационен кръг за Лига Европа. Именно той вкара ценното попадение при 1:3 в София. В първия мач българският представител бе победил с 3:0.

"Беше труден мач и знаехме това. Изпитахме това заедно като истински отбор и в крайна сметка постигнахме резултат, който е важен за всички! Ще продължим да работим усилено.

Специални благодарности на нашите фенове за подкрепата и любовта, които показват към този отбор", написа Сенси.