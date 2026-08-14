ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самонаричащите се демократи, не виждат ли кочината...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23389446 www.24chasa.bg

Италианският герой на ЦСКА: Преодоляхме трудното изпитание като истински отбор

1932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Стефано Сенси Снимка: Георги Палейков

Италианският ас на ЦСКА Стефано Сенси излезе с публикация в социалните мрежи след елиминирането на "Макаби" (Тел Авив) в третия квалификационен кръг за Лига Европа. Именно той вкара ценното попадение при 1:3 в София. В първия мач българският представител бе победил с 3:0.

"Беше труден мач и знаехме това. Изпитахме това заедно като истински отбор и в крайна сметка постигнахме резултат, който е важен за всички! Ще продължим да работим усилено.

Специални благодарности на нашите фенове за подкрепата и любовта, които показват към този отбор", написа Сенси.

Стефано Сенси Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)