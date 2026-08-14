Шокиращо наказание от 6 г. за златното ни момиче в кану-каяка 2 г. след като я оправдаха

Спортният арбитражен съд в Лозана, който я оневини през 2024 г., сега наложи брутална санкция на Йоана Георгиева за нарушаване на анти-допинговите правила за местонахождение

Световната шампионка до 23 г. Йоана Георгиева, която беше определяна като новото златно момиче за българския кану-каяк, е наказана за цели 6 г. лишаване от състезателни права за случай, по който беше оправдана лятото на 2024 г. - че не е открита за допинг-проба на 15 декември 2023 г. Българската федерация по кану-каяк информира за ново решение на Спортния арбитражен съд в Лозана, водещо до спиране на правата на наскоро навършилата 24 г. състезателка.

Спортният арбитражен съд в Лозана, който на 15 юли 2024 г. отмени временното спиране на правата на Йоана Георгиева и я призна за невинна по обвинението за нарушаване на анти-допинговите правила за местонахождение, излезе с ново решение над 2 години след предишното. Решението от 2024 г. е обжалвано пред тричленен абитражен състав на CAS от страна на WADA като ICF се присъединява на тяхна страна срещу Георгиева. Две години и половина след твърдяното нарушение беше проведено заседание пред CAS в Лозана. Съдът има право да разгледа случая напълно наново и може да не се съобрази с изводите на първата инстанция. Наведените нови твърдения от WADA и ICF налагат събиране на допълнителни доказателства, което предвид изминалото време между твърдяното нарушение до заседанието пред CAS е било затруднено. Според новото решение на Спортният арбитражен съд в Лозана от 3 август 2026 г., на Йоана Георгиева е наложено наказание "лишаване от състезателни права" за срок от шест години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

"Наказанието е във връзка със същото твърдение, че Йоана Георгиева не е била открита за допинг проба на 15 декември 2023 г. В периода между декември 2023 г. и юни 2024 г. тя е била тествана 8 пъти, като всички взети проби са с отрицателен резултат. След делото пред CAS през 2024 г. Йоана Георгиева е тествана за допинг над 20 пъти и всички проби са с отрицателен резултат", съобщават още от Българската федерация по кану.каяк.

Йоана Георгиева СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ

През 2023 г. Йоана Георгиева стана световна шампионка на 200 м едноместен каяк до 23 г. на световното първенство в Италия. Завоюва и сребърен медал на 500 м едноместен каяк. И когато надеждата за ново златно бъдеще за българския кану-каяк на най-високо ниво се появи, последваха и драмите извън водата. Георгиева беше извоювала квота на 500 м едноместен каяк при жените за олимпийските игри в Париж. Временното спиране на правата й обаче означаваше пропускане на най-големия спортен форум. След като CAS оправда българката, тя успя буквално в последния момент да се включи в игрите, но с изцяло нарушена поготовка. В Париж стигна до полуфиналите.