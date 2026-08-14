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Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша

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Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша

Откриха европейското по планинско колоездене в дисциплината спускане

Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане бе открито днес следобед с кратка церемония във финалната зона на писта „Витошко лале". В събота и в неделя столицата ни и планината Витоша ще бъдат домакин на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината.

На церемонията по откриването приветствия към състезатели и гости отправиха зам.-кметът на София Георги Клисурски и организационният секретар на Фондация „София – европейска столица на спорта" Анатоли Илиев. Двамата поздравиха присъстващите, пожелаха успех на участници и организатори, като изтъкнаха усилията на Столична община да предоставя повече възможности за спорт и туризъм, повече достъп до природата, зеленината и красотите на планината в близост до града.

Част от най-добрите маутинбайкъри на планетата направиха първи тестови спускания по тренировъчните трасета, като останаха възхитени от планината Витоша и условията, които тя предоставя за планинско колоездене. Участниците през уикенда ще бъдат 310 от 26 държави.

Състезанието ще се проведе по трасе „Витошко лале", което разполага с нова финална отсечка, изградена по международните стандарти на UEC и UCI за състезания от най-висок ранг. Квалификациите са в събота, а в неделя от 12 ч са финалите. За феновете са подготвени специално обособени зони за наблюдение на най-техничните и атрактивни участъци покрай трасето. Шампионатът се организира съвместно от Българска федерация колоездене и Европейския колоездачен съюз (UEC), с домакинството на „Витоша ски" АД и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация „София – Европейска столица на спорта". 

Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша
Световните асове на маутинбайка възхитени от Витоша

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