Сестри Стоеви се подготвиха по най-добрия начин за световното с лагер в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева проведоха лагер в Индия преди началото на Световното първенство, което стартира с понеделник в Ню Делхи.

"Последните дни в Гувахати, Индия, бяха изпълнени с много тренировки, усилена работа и ценни моменти на корта. Този лагер ни даде възможност да се подготвим по най-добрия начин, да натрупаме още увереност и да работим върху всеки детайл преди Световното първенство", написаха сестрите в профила си във Фейсбук.

"Огромни благодарности на целия клуб, играчите и треньорите за професионализма, отдадеността и страхотната атмосфера през целия лагер. За нас е удоволствие да бъдем част от този екип и да споделяме корта с толкова мотивирани хора. Сега е време да дадем всичко от себе си!", добавиха петкратните европейски шампионки на двойки жени.

Стоеви са поставени под номер 9 в схемата и ще почиват на старта. Във втория кръг сестрите, които са девети в световната ранглиста, ще играят с победителките от мача между Никол Карула/Кармен Мария Хименес (Испания) и Кавиприя Селвам/Симран Сингхи (Индия).