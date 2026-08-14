Александър Василев отпадна 2 пъти за ден - от руснак и в тандем с руснак

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Александър Василев допусна поражение в четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под номер 7 в схемата, отстъпи на четвъртия поставен Марат Шарипов (Русия) с 1:6, 1:6 след час игра.

В хода на двубоя младият българин допусна осем двойки грешки и не успя да остане конкурентен на съперника си, приключвайки участието си в надпреварата поединично.

В полуфиналите на турнира на двойки Василев и руснакът Тимофей Дерепаско отстъпиха на поставените под номер 2 представители на домакините Стефан Попович и Кристиян Юхас с 6:4, 5:7, 7-10 за час и 41 минути.

В първия сет след размяна на пробиви се стигна до резултат 3:4 за сърбите, но тогава Василев и Дерепаско отразиха четири брейкбола и изравниха. С още два последователни гейма, включително пробив в деветия, българинът и руснакът поведоха в общия резултат.

Втората част започна силно за тандема на Василев, който поведе с 4:2 след ранен пробив, но двамата допуснаха обрат след два брейка за опонентите им и така се стигна до дълъг тайбрек до 10 точки.

В него българинът и руснакът преодоляха ранен минипробив пасив, за да поведат с 6:4, но съперниците им взеха шест от следващите седем точки и спечелиха двубоя.