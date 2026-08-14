Само България с 2 отбора от старта до плейофите в Европа

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16 г. по-късно "Левски" и ЦСКА заедно в основна фаза на турнир на УЕФА

България е единственият представител на УЕФА с 2 отбора в европейските клубни турнири, тръгнали от първия кръг и стигнали до плейоф. И това са най-големите ни грандове - “Левски” и ЦСКА. “Сините” са на два мача от влизане в същинската фаза на Шампионската лига - очакват ги дуели с АЕК на последното стъпало. А “червените” срещат ОФИ (Крит) в битка за основното състезание във втория по сила турнир - Лига Европа.

“Армейците” на Христо Янев потрепериха здравата и бяха на косъм от исторически резил, след като имаха аванс 3:0 срещу “Макаби” (Тел Авив), при това като гост след първия мач от 3-ия кръг на състезанието. В София пред повече от 25 хил. “червените” паднаха 1:3, но все пак продължават напред.

Италианецът Стефано Сенси с всеки изминал мач навлиза във форма и феновете на ЦСКА са категорични, че халфът не е разкрил пълния си потенциал. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

“Заслужихме да продължим, ние сме страхотен отбор и можем да влезем в Лига Европа”, каза големият герой за ЦСКА Стефано Сенси. Миналият през “Интер” футболист отбеляза единствения гол във вратата на израелците в четвъртък вечерта.

Следващата седмица носителят на купата у нас гостува на Крит. Двубоят е от 21 часа. Реваншът е седмица по-късно на Националния стадион “Васил Левски”.

При отпадане от ОФИ ЦСКА ще попадне в Лигата на конференциите. Така след 16 г. двата най-големи родни клуба ще играят в основна фаза на турнири на УЕФА. За последно през 2010 г. “сините” и “червените” бяха заедно в Лига Европа. Това и сега може да се случи - ако “Левски” отпадне от АЕК, а ЦСКА елиминира ОФИ (Крит).

“Червените” са сочени за фаворит преди сблъсъците.

Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков се оказа фен на ЦСКА. Звездата на “Олимпиакос” получи тениска на “червените” преди двубоя с израелския тим. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четата на Христо Янев влиза в ритъм, докато съперникът от Крит има само един официален двубой - преди дни спечели суперкупата на Гърция след успех с дузпи над АЕК. Отделно в последните години ОФИ няма успехи освен триумфа за купата на Гърция в края на миналия сезон. Историята също е на страната на “червените”.

ЦСКА има изцяло положителен исторически баланс срещу гръцки отбори, след като е елиминирал два пъти “Панатинайкос” и веднъж “Олимпиакос”.

Иначе още 4 тима са направили подобен поход като родните тимове и са отстранили по 3 отбора в състезания под егидата на УЕФА. Другият освен “Левски” в Шампионската лига е “Сабах”. В Лига Европа пък като ЦСКА 3 тима е елиминирал само “Ференцварош”.

Легендата на родния футбол и ЦСКА Христо Стоичков изгледа загубата от “Макаби” от ложата на Националния стадион “Васил Левски”. След срещата Камата обясни, че в отбора на Христо Янев има уникални футболисти, като отличи Сенси. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

От първия кръг чак до плейоф в Лигата на конференциите успяват да стигнат финландският “Интер” и албанският “Динамо Сити”.

В същото време ЦСКА официално се подсили с Каталин Иту. Румънският полузащитник идва от “Локо” (Пд). Още преди да бъде представен за нов играч в петък, Иту изгледа загубата от “Макаби” на стадиона.

Фланговият футболист е петото ново попълнение на “армейците” през летния прозорец за входящи попълнения. Договорът му е за 3 г.

Очаква се ЦСКА да се подсили с поне още двама нови до края на трансферния прозорец у нас.