Двама пропътуваха 5800 км с кола заради “Партизан”

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Футболът е страст, която много хора не разбират.

Такъв е случаят с двама привърженици на сръбския “Партизан”.

Фенове на гранда от Белград решават да си направят нетрадиционна екскурзия, за да гледат мача реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу казахстанския “Тобол”.

Ще кажете защо пък да е нетрадиционно. Причината - тръгват от сръбската столица до град Костанай, където е мачът с... кола.

Разстоянието е 5800 км. А пътят от Белград дотам е 2 дни и 2 часа без спиране. Или кажи-речи - над 60 часа с няколко почивки.

Дългата одисея за двамата запалянковци на “Партизан” обаче си струва. Тимът им победи 2:1 в реванша и с общ резултат 3:1 се класира за плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Там съперник ще е испанският “Хетафе”. А за двамата сръбски ентусиасти сега остава обратният път до родината.

Иначе любимият им тим - “Партизан”, е един от трите в европейските клубни турнири и има само победи. От 4 мача “гробарите” имат толкова победи в третото по престиж състезание на УЕФА. Останалите други 2 тима, които са 100-процентови, са “Бешикташ” и “Рапид”, като и те са част от Лигата на конференциите.

