Нов турнир с награден фонд 720 000 евро одобри БФС

"Лудогорец" отказва Купата на елита, "Ботев" (Враца) го замества

БФС е одобрил регламента на нов турнир, който ще се проведе още този сезон. Става въпрос за Купата на елита, като е осигурен награден фонд от 720 000 евро, а спонсор е букмейкърска компания.

В турнира ще участват първите осем от класирането за миналия сезон. “24 часа” разбра, че “Лудогорец” се е отказал и на негово място влиза врачанският “Ботев”.

Останалите седем тима са “Левски”, ФК ЦСКА 1948, ЦСКА, “Локо” (Пд), “Арда”, “Черно море” и “Ботев” (Пд).

Регламентът е доста интересен. Всички отбори се подреждат по средна посещаемост през сезона от първо до осмо място. След това се тегли жребий за два потока - 1-о и 2-о място, 3-о и 4-о, 5-о и 6-о и 7-о и 8-о.

Така на 1/4-финалите се срещат първо - осмо, второ - седмо, трето - шесто и четвърто - пето. Домакин е отборът с по-голяма посещамост. След това се върви по схемата победителите от първо - осмо срещу четвърто - пето и второ - седмо срещу трето - шесто. Домакин е отборът с по-голяма посещаемост.

Вече са ясни и данните за публиката, по които ще бъдат подредени отборите. “Левски” е с 9039 средно зрители, ЦСКА - 6028, “Ботев” (Пд) - 5018, “Черно море” - 1928, “Локо” (Пд) - 1869, “Ботев” (Вр) - 1025, “Арда”- 625 и ФК ЦСКА 1948 - 304. На този фон всички претенции на различните агитки за по-големи стадиони у нас изглеждат смешни.

Домакините на 1/4-финалите и 1/2-финалите получават рекламно време от 40 минути на LED системите плюс парите от билетите. Разходите за мачовете обаче също са за тяхна сметка.

Организацията на финала е за БФС. Съюзът определя и символичния домакин. Приходите остават също за централата, като ще се отделят и средства за солидарност за отборите от Втора лига. Същото се отнася и за генерираните допълнително рекламни пари.

При равенство се бият директно дузпи. Жълтите картони не важат за останалите турнири, само директните червени според дисциплинарния правилник. В тимовия лист се записват 22 имена, като за този турнир не важат ограниченията за брой български футболисти, както и за младеж до 23 години.

Интересното е, че няма и дума за останалите отбори от елита. Според отлично информиран източник те ще получат по 15 000 евро.