“Левски” замества Бурас с ритал за “Ливърпул” сърбин

Шампионът “Левски” е близо до привличането в състава си на известно име. “Сините” са в напреднали преговори и съвсем близо до подпис със сръбския дефанзивен полузащитник Марко Груич, съобщава изданието от родината му direktno.rs

Опитният халф (30 г.) е свободен агент, след като за последно бе част от гръцкия АЕК, именно който “Левски” среща в плейофа за Шампионската лига.

Груич има солидна визитка. Той започва професионалния си път в сръбския гранд “Цървена звезда”. Силните му изяви за белградчани привличат вниманието на “Ливърпул”, който в началото на 2016 г. го купува и го превръща в първото попълнение на Юрген Клоп на “Анфийлд”.

Въпреки че не успява да се утвърди в първия състав на английския гигант, сръбският национал натрупва ценен опит с престои под наем в “Кардиф”, германския “Херта” и “Порто”. През 2022-а португалският клуб откупува правата на Груич за 9 милиона евро. След периода си при “драконите” халфът продължава кариерата си в АЕК. За националния отбор на Сърбия Груич има изиграни 30 мача, като е в състава за световните през 2018 и 2022 г.

Основната причина “Левски” да работи по такъв трансфер е контузията на Акрам Бурас. Алжирският полузащитник получи сериозна травма в бедрото. Тя със сигурност изважда Бурас от сметките за първия мач от основната фаза на европейските турнири, а възстановяването му може да се проточи чак до октомври.

