Бленджини пое и "Милано", за първи път ще води дамски тим

Селекционерът на мъжкия ни волейболен тим Джанлоренцо Бленджини официално пое дамите на италианския гранд "Милано". Така той за първи път в своята кариера застава начело на женски клубен отбор.
Бленджини увери, че работата му с българските национали и поставените цели остават приоритет №1, като отношението и отдадеността му няма да се променят.
За италианския специалист съвместяването на национален и клубен тим не е новост - той вече успешно е прилагал този модел, докато водеше мъжкия национален отбор на Италия и "Лубе".
Във вторник федерацията ни обяви, че договорът с Бленджини се удължава до 2028-а, а той е поискал разрешение да работи и на клубно ниво.
В "Милано" той сменя Стефано Лаварини.