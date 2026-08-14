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https://www.24chasa.bg/sport/article/23391566 www.24chasa.bg

Бленджини пое и "Милано", за първи път ще води дамски тим

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Селекционерът на мъжкия ни волейболен тим Джанлоренцо Бленджини официално пое дамите на италианския гранд "Милано". Така той за първи път в своята кариера застава начело на женски клубен отбор.

Бленджини увери, че работата му с българските национали и поставените цели остават приоритет №1, като отношението и отдадеността му няма да се променят.

За италианския специалист съвместяването на национален и клубен тим не е новост - той вече успешно е прилагал този модел, докато водеше мъжкия национален отбор на Италия и "Лубе".

Във вторник федерацията ни обяви, че договорът с Бленджини се удължава до 2028-а, а той е поискал разрешение да работи и на клубно ниво.

В "Милано" той сменя Стефано Лаварини.

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